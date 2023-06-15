رئيس الكونغو : الحرب الروسية الأوكرانية دمرت العالم

ياسر رشاد - القاهرة - قال دينيس ساسو نجيسو، رئيس الكونغو، إن القارة الأفريقية لا يمكنها أن تظل صامتة أمام الحرب الروسية الأوكرانية، مناشدة الجميع بضرورة نجاح مبادرة سلام أفريقية.

دينيس ساسو نجيسورئيس الكونغو

وأضاف ساسو، في تصريحات صحفية علي هامش زيارته لدولة أبيدجان في كوت ديفوار، أن أيام قليلة سنذهب برفقة رؤساء القادة الأفريقية علي طاولة مفاوضات مع رئيسي موسكو وكييف، لمناقشة وضع آليات وقف إطلاق النار بين الطرفين، موصية بضرورة التعاون وإنجاح تلك المبادرة.

وأوضح أننا سنحمل "رسالة سلام"، على الأقل تهدئة من أجل جعل المتحاربين يفهمون المعاناة التي تسببها هذه الحرب للشعوب الضعيفة في العالم وعلى وجه الخصوص شعوب إفريقيا".

كشفت المواقع العالمية، عن اعتزام سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، التوجه إلى موسكو وكييف استعدادًا لتفعيل "مبادرة سلام إفريقية"، برفقة زعماء القارة للحديث مع رؤساء روسيا وأوكرانيا عن وقف إطلاق النار وتفعيل السلام المستدام.

مبادرة سلام إفريقية

وأفادت المواقع، عن نشر رئاسة جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، عن زيارتهم القريبة المقرر منتصف الشهر الجاري، إلى موسكو وكييف، لتفعيل مبادرة السلام، يتضمن الزيارة وجود رؤساء "مصر، السنغال، وأوغندا، زوامبيا، جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي الحالي".

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا، عبر بيان لها، إن رؤساء الدول، ناقشه "التأثير المدمر للحرب بين شعبي أوكرانيا وروسيا"، علاوة علي تأثيره في المنطقة علي أوروبا وبقية العام في حالة تزايدها.

وذكرت رئاسة جنوب إفريقيا أن وزراء خارجية الدول الإفريقية المشاركة يعملون على صياغة «خريطة طريق للسلام» في المحادثات مع موسكو وكييف.

فيما سابق أعلنت حكومة جنوب إفريقيا، عن استعدادها لإرسال وفد رفيع المستوى إلى روسيا وأوكرانيا، تمهيدًا للمساهمة في تحقيق السلام بين البلدين بعد صراع دام 15 شهرًا.

بعثة القادة الأفارقة

وتضم بعثة القادة الأفارقة زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب إفريقيا، الذين يساهمون في تحقيق السلام بين دولتي أوكرانيا وروسيا.

أوكرانيا وروسيا

كشف فينسينت ماجوينيا، المتحدث باسم رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا، إن ستة قادة أفارقة في مهمة سلام بين أوكرانيا وروسيا، ويضم وزراء ومستشارين للرئيس.

موسكو وكييف

وأوضح ماجوينيا، أن قبل الذهاب ناقشه ترتيبات الأمنية واللوجستية الأخري، الأخرى قبل زيارة بعثة القادة الأفارقة للسلام إلى روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا بأن الزعماء علي استعداد السفر إلى موسكو وكييف بمجرد الاتفاق علي موعد، عقب الانتهاء من جميع الخدمات اللوجستية مع البلدين المضيفين.

رؤساء الدول الإفريقية

وأضاف أن يوجد من الفرق التابع لهم علي الأرض، في كل من موسكو وكييف، تعمل على التحضير لزيارة رؤساء الدول الأفريقية الذين هم جزء من مبادرة السلام للقادة الأفارقة، ويقود فريق المسؤولين وزير الرئاسة خومبودزو نتشافيني، الموجود في روسيا هذا الأسبوع لحضور اجتماع أمني روتيني.

رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

جدير بالذكر أن أعلن رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن استعدادهم لمهمة السلام للزعماء الأفارقة إلي روسيا وأوكرانيا.

جدير بالذكر أن ردت "روسيا" بقوة على بيان وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" حول زيادة عدد الدول المُستعدة لتزويد "أوكرانيا" بدبابات ليوبارد، قائلةً "إن هذا يُظهر هوس واشنطن بالحرب الشاملة مع موسكو"، حسبما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا".

ووفقًا لـ"تاس" الروسية، طالبت زاخاروفا، أمريكا بأن تُفكر في عواقب أعمالها العدوانية المُتزايدة المحفوفة بمُواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا وتكرار فشل مُذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان".

وتابعت: "تصريح أوستن حول زيادة عدد الدول المُستعدة لتزويد كييف بدبابات ليوبارد يُظهر هوس الولايات المتحدة بحرب شاملة مع روسيا".

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نهج الخارجية الأمريكية في التعامل مع سيادة صربيا والبوسنة والهرسك يُذكّر بانفصام الشخصية.

وأضافت زاخاروفا على "تيليجرام" تعليقًا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لا يُصدق.. نيد حاول تغيير البوسنة والهرسك إلى صربيا، ومن الجمهورية الصربية إلى كوسوفو، واتفاقيات دايتون إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 واحصل على تشخيص... انفصام في الشخصية".