7 شروط لقبول الطلبة من ذوي الإعاقة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل التقديم للطلبة من ذوي الإعاقة للعام الجامعي الجديد 1445هـ، بالتزامن مع اطلاق عمادة القبول والتسجيل بوابة القبول الإلكترونية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل..ضوابط اختيار الرغبات للعام الجامعي الجديد 1445

وأوضحت الجامعة عبر موقع بوابة القبول أنها حريصة على إتاحة الفرصة للطلبة من ذوي الإعاقة الراغبين في الدراسة، وذلك من خلال تخصيص عدد من المقاعد الدراسية في البرامج المتاحة لهم حسب فئة الإعاقة وحالتهم الصحية، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط والآليات المنظمة لقبول الطلبة.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل..ضوابط قبول الطلبة من ذوي الإعاقة

وأشارت الجامعة أن ضوابط قبول الطلبة من ذوي الإعاقة جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية (ابن مواطنة). أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا يمضي على تاريخ تخرجه أكثر من خمس سنوات. أن يكون قد أدى اختبارات القدرات والتحصيلي في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من وقت التقديم. (ويمكن إعفاؤه من هذا الشرط بناءً على إفادة من المركز الوطني للقياس). ألا يقف نوع إعاقة الطالب وحالته الصحية حائلاً دون قيامه بممارسة وتطبيق المهارات الأساسية اللازمة والمطلوبة لإنهاء البرنامج الدراسي الذي سيتم الالتحاق به. ألا يكون له سجل سابق في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل. أن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية المحددة للبرنامج الذي سيتم الالتحاق به. أن يحقق الطالب أي شروط أخرى يشترطها مجلس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وتعلن وقت التقديم.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ..آلية قبول الطلبة من فئة ذوي الإعاقة

أوضحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أن قبول الطلبة من ذوي الإعاقة يتم عن طريق: