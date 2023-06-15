شكرا لقرائتكم خبر عن زينب نوار لصالون التنسيقية: يجب وضع خطة تسويقية لأصول الدولة لجذب المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس الاقتصاد بالجامعة البريطانية: إذا تحدثنا عن ملف أصول الدولة، فسنجد أنه لدينا العديد من الأصول المعطلة، والتي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، وقد يكون ذلك بسبب عدم القدرة على استغلال هذه الأصول بطريقة تتماشى مع لغة الأعمال ومع الظروف العالمية الجديدة والتطورات السريعة في هذا المجال، مستطردة: للأسف لم يتم إعطاء الاهتمام الكافي لهذا الملف في الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخرجات جلستي "أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة" و "الزراعة والأمن الغذائي" في المحور الاقتصادى بالحوار الوطني.

وأضافت أنه من الممكن أن تكون هذه الأصول عبارة عن هيئات ومؤسسات وشركات تابعة للقطاع العام، والتي كان من المفروض استغلالها بطريقة أفضل، مشيرة إلى أن الحل الأمثل للتعامل مع ملف استغلال الأصول هو تحديد الإمكانيات التي نمتلكها والتعامل مع هذه الأصول بإدارة مختلفة، وتابعت: فنحن نمتلك من الإمكانيات والموارد البشرية والموقع الاستراتيجي الذي يجعلنا قادرين على استغلال هذه الأصول بأفضل طريقة.

وتابعت: "يجب علينا أن نتعامل مع هذا الملف بطريقة احترافية، فنحن لا نتعرض فقط لأزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، بل نتعرض أيضاً لصراع الحضارات ولذلك، يجب علينا وضع قاعدة بيانات لهذه الأصول وعمل خطة تسويقية للحصول على أفضل المستثمرين الاستراتيجيين، ولا يجب الاعتماد على خطة واحدة فقط، بل يجب وضع خطط بديلة ودراسة السوق العالمي لمتابعة التطورات في هذا السوق وكيفية التعامل معها".

أدار الحوار خلال الصالون، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون، النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس اقتصاد بالجامعة البريطانية، والدكتور محمود ناجي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب محمد السباعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة الأسبق، وماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.