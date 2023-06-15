شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زاخاروفا: سنقضي على الهجوم الأوكراني المضاد لأننا أصحاب حق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيما تشن القوات الأوكرانية هجومها المضاد الذي أطلقته الأسبوع الماضي ضد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن الهجوم المضاد الأوكراني سينتهي بانتصار موسكو، مضيفة: "لأننا أصحاب حق".

كما قالت: "كييف هي من حظرت على نفسها إجراء محادثات معنا"، مشيرة إلى أن أي مبادرة لحل الأزمة دون محادثات ستكون سخيفة.

وأضافت "نعمل على تطوير علاقاتنا مع الدول العربية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مبينة أن دولًا عديدة وسياسيين قدموا رؤيتهم في مبادرات لحل الأزمة الأوكرانية.

كذلك أشارت إلى أن هناك نحو 20 خطة ومبادرة تم تقديمها لحل الأزمة في أوكرانيا، مبينة أن المبادرة الصينية هي الأكثر تماشيا مع نهج روسيا.

وقالت زاخاروفا "المبادرة الصينية تحترم سيادة بلادنا وعدم تأجيج الصراع".

كما بينت أن هناك مبادرة لحل الأزمة قدمتها دولة جنوب إفريقيا.

وتابعت "نشكر كل من يريد حل الأزمة الأوكرانية بصدق والمساهمة في تهدئة الوضع".

وكانت الحكومة الصينية نشرت في فبراير الماضي مقترحًا مكوّنًا من 12 بندًا دعت فيه كلًا من موسكو وكييف إلى استئناف مفاوضات السلام، محذّرة من استخدام السلاح النووي ومطالبة بتجنّب استهداف المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في الوثيقة إنه "ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرّك في نفس الاتّجاه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن"، مشدّدة على أنه "ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية وينبغي عدم خوض حروب نووية".

كما شدّدت الوزارة على أنّه "ينبغي على أطراف النزاع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنّب مهاجمة مدنيين أو منشآت مدنية".

