شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى: نبحث تحديات تمكين رواد الأعمال على مائدة الحوار الوطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن جلسات اللجنة ستساهم في استكمال وتكوين الرؤية اللازمة نحو مزيد من الإجراءات الداعمة لتمكين الشباب ورواد الأعمال، مؤكدًا أن اللجنة التقت بالآلاف من من رواد الأعمال لمناقشة مطالبتهم وما يتعرضون له من معوقات، وستطرح اليوم الخميس ذلك الملف في أولى جلساتها مع بحث كيفية دعم ذوي الإعاقة في ريادة الأعمال.

وأضاف أن اللجنة ستناقش غدا ملف تحديات رواد الأعمال وما يرتبط بتأسيس شركات رواد الأعمال وإغلاقها، فضلا عن دراسة مميزات استقطاب بعض الدول العربية لرواد الأعمال المصريين، لتوفير تطبيقها بالدولة المصرية وتوحيد الجهات التي تتعامل معها خاصة مع إنشاء الحكومة وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، لبحث آليات تفعيل دورها في توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، كما أن اللجنة ستناقش الآليات المطلوبة للتدريب والتأهيل.

وأكد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الجولات التي أجريت هدفها كان الاستماع فقط، مشيرا إلى أن اللجنة تلقيت أفكار كثيرة ومبدعه من الشباب، كما تستهدف اللجنة الخروج بتوصية مرتبطة بالكيان الذي سيتولى عمليات التأهيل والتمكين الموسع للشباب، قائلا "طرحنا تحديات تمكين الشباب ليصبحوا رواد أعمال...كما ستشمل لقاءاتنا الشباب الدارسين بالخارج وتضمنت أفكارهم لاستثمارات منفذة بالخارج يمكن تفعيلها هنا"