انت الان تتابع خبر "ميستايا" الاسباني يحتضن ودية العراق أمام كولومبيا.. تعرف على موعد المباراة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد كثف منتخبنا الوطني يوم أمس تدريباته الخططية والبدنية بإقامة وحدتين صباحية ومسائية في مدينة خيريز الإسبانيّة تأهباً للمواجهة المذكورة وقد شارك فيها جميع اللاعبين الـ(27) وقد سمح لوسائل الإعلام بأخذ اللقاءات والمقابلات الصحفية لمدة 15 دقيقة الأولى من الحصة التدريبية.مواجهة يوم غد ستكون فرصة مثالية للمدرب كاساس ومساعديه الذي نجح في خطف لقب كاس الخليج العربي بنسختها الـ 25 مع خسارة وحيدة أمام روسيا بنتيجة 2-0 فضلاً عن الوقوف على مستويات لاعبيه قبل اختيار التشكيل النهائي الذي سيعتمد عليه في نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الدوحة مطلع العام المقبل، بعد أن حل الى جانب اليابان الفائزة بلقب القارة أربع مرات، بالإضافة الى فيتنام وإندونيسيا ومن ثم التأهب لتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال 2026.

بدوره، يواصل المنتخب الكولومبي تحضيراته في مدينة فالنسيا بقيادة مدربهم الجديد نيستور لورنزو المساعد السابق للأرجنتيني خوسيه بيكرمان إذ لم يتلق منتخب الألوان الثلاثة أي هزيمة خلال خمس مباريات دولية متتالية، حيث أشادت الصحف الكولومبية بالقدرات المهارية في قيادة الفريق وتعامله الأبوي مع لاعبيه الحاليين الذين يمثلون الجيل الذهبي، بالإضافة إلى اهتمامه بتطوير اللعب السريع والركلات الثابتة.