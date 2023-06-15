أمير قطر في العراق.. أسباب "جوهرية" خلف الزيارة ومشروع التنمية على الطاولة

بغداد - ياسين صفوان - وتعد الزيارة الثانية لأمير قطر إلى العراق، بعد مشاركته في أعمال مؤتمر قمة بغداد، في نهاية شهر آب 2021.

ومن المرجح أن يلتقي أمير قطر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة عدة ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية وجهود البلدين للتغلب على المخاطر التي تواجهها المنطقة وتعزيز التعاون وتقريب وجهات النظر.



وأعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتوجه (الخميس) إلى العراق في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز علاقات البلدين وجملة من القضايا محل الاهتمام المشترك تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأضاف البيان أن الأمير سيبحث مع رئيس الوزراء العراقي تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، كما سيناقش الشيخ تميم والسوداني القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، طبقا للبيان.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد ستتضمن مباحثات حول طريق التنمية.

وقال العوادي إن "زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني المقررة إلى بغداد، تمثل بادرة إيجابية وفعالة ستسهم في دفع العلاقات العراقية- القطرية إلى الأمام كثيرا"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يريد أن يعطي لهذه العلاقات دفعة قوية وهو ذات التوجه من أمير قطر"، مشيرا إلى، أن "زيارة أمير قطر ستؤسس لعلاقات أكبر وأوسع وأشمل".

وأكد، أن" أحد الملفات التي ستبحث خلال زيارة أمير قطر هو مشروع طريق التنمية والاستعدادات التي أبدتها المؤسسات القطرية"، لافتا إلى، أن" مشاركة قطر في المشروع ستكون فعالة من ناحية الدعم والاستثمار، وهي إحدى النقاط التي ستناقش".

وأضاف العوادي أن "هناك رغبة كبيرة من العراق وقطر في تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والطاقة، بما في ذلك الاستثمار في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، والتعاون في مجال الموانئ والربط البحري وفتح خطوط ملاحية".

*لماذا يزور أمير قطر العراق

هذه التطورات في العلاقات مع قطر في وقت يسعى فيه العراق، إلى زيادة أنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في كل مناطق الامتيازات البرية والبحرية.

ويأتي ذلك وسط مساعٍ من العراق لزيادة إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل يومياً بحلول 2027، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وفي 15 مايو/ايار 2023، أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أهمية البدء بأعمال المسح الزلزالي من أجل التنقيب عن النفط والغاز للرقعة البحرية في الخليج العربي.