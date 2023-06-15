شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو القطامى: افتتاح مشروعات حياة كريمة بالبحيرة نقلة حضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن افتتاح القيادة السياسية لحزمة من المشروعات القومية ضمن مبادرة "حياة كريمة" اليوم بمحافظة البحيرة، رسالة قوية مفادها أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وخطة التنمية الشاملة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، خاصة وأن هذه المبادرة تعمل بصورة كبيرة على توفير فرص العمل لتكون هذه المحافظات عوامل جذب لأبناء المحافظات ومن ثم ساهمت هذه المشروعات الجديدة في توفير فرص وخلق مجتمعات جديدة ما بين الزراعة والصناعة وغيرهما، وهذه لمشروعات والإنجازات لم نشهدها على مدار العصور السابقة".

وأكد القطامى، على أن "حياة كريمة" من أهم المبادرات فى ظل الجمهورية الجديدة، وجميع محافظات الجمهورية تشهد نقلة حضارية كبيرة لتحقيق التنمية شاملة، وذلك من خلال التنمية والاعمار وتوفير فرص العمل عبر العديد من المشروعات بكل القطاعات تنفيذاً لاستراتيجية بناء الإنسان ومن ثم خفض معدلات الفقر ودعم البنية الأساسية ودعم الاستثمار.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن هذه المشروعات والمبادرة بشكل عام انعكست نتائجها على مستوى معيشة المواطنين قاطني هذه المحافظات، ولم يقتصر الأمر على المبادرات فقط بل التوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية لتذليل أية عقبات تواجه المواطنين ، متابعا:" البنية التحتية تشهد تحول كبير وغير معهود على مدار العصور السابقة بالكامل".