شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مستقبل وطن بالبحيرة: مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ضمن خطة الدولة لتحسين أحوال المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروعات حياة كريمة من قرية الأبعادية بالمحافظة يأتي ضمن استكمال جهود الدولة في توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له ، إلى أهمية مشروعات حياة كريمة والتي كان لها تأثير إيجابي كبير في تغيير حياة الريف المصري، قائلا: كانت خطوة في منتهى الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية.

وقال زين الدين: الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل الهامة خلال الافتتاح، لاسيما فيما يتعلق بملف الزراعة والصناعة، والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن عمليات التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية سيكون لها تأثير إيجابي كبير لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قدرة تجاوز كافة الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة.

وشدد عضو مجلس النواب، أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية، وما تحتاج إليه من مد شبكات مياه وغيره، قائلا: الحفاظ على الأراضي الزراعية واجب قومي.

وأوضح النائب، أن الاهتمام بالملف الصناعي خطوة هامة في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي، فضلا عن تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بما يساهم في رفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.