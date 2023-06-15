شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: حياة كريمة تعكس حرص الدولة على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » تعكس حرص الدولة ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وبالأخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يحدث بالفعل منذ بدء تدشينها فالمبادرة راعت تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمفهومها الشامل.

وقال عبد الهادي، إن افتتاح الرئيس السيسى قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح مشروعات "حياة كريمة"،، يعكس مدي حرص الدولة على استكمال مسيرة البناء وثقته في قدرة الشعب المصري، فهناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين فتشهد الدولة طفرة كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية.

وأشار الأمين العام المساعد بالمجالس الشعبية والمحلية، إلى أن خطة الدولة التنموية في مختلف محافظات الجمهورية أعادت الحياة لهذه المحافظات، فقد عانت تلك المحافظات من حالة تهميش طوال السنوات وندرة للخدمات وأصبحت مدن طاردة للسكان وارتفعت بها معدلات الفقر، على عكس الوقت الحالي التي تنوعت بها موارد الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأصبحت مدنا جاذبة للاستثمار والقضاء على معدلات البطالة.