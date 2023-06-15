انت الان تتابع خبر مناشدات للجهات الصحية والأمنية بعد تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في قضاء الحسينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يعيش اهالي قضاء الحسينية حالة من الذعر بعد تسجيل منطقتهم اول وفاة بوباء الحمى النزفية بسبب كثرة المواشي ومربيها داخل ازقتهم .

ساكنو هذه المنطقة تحدثوا عن المخاطر التي يعيشونها يوميا فهم يخشون من سطوة مربي المواشي ونفوذهم ويطالبون الجهات الامنية والصحية بفرض سيطرتها قبل ان يفتك بهم هذا الوباء.

