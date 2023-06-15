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مناشدات للجهات الصحية والأمنية بعد تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في قضاء الحسينية

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بغداد - ياسين صفوان - يعيش اهالي قضاء الحسينية حالة من الذعر بعد تسجيل منطقتهم اول وفاة بوباء الحمى النزفية بسبب كثرة المواشي ومربيها داخل ازقتهم .
ساكنو هذه المنطقة تحدثوا عن المخاطر التي يعيشونها يوميا فهم يخشون من سطوة مربي المواشي ونفوذهم ويطالبون الجهات الامنية والصحية بفرض سيطرتها قبل ان يفتك بهم هذا الوباء.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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