انت الان تتابع خبر مناشدات للجهات الصحية والأمنية بعد تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في قضاء الحسينية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - يعيش اهالي قضاء الحسينية حالة من الذعر بعد تسجيل منطقتهم اول وفاة بوباء الحمى النزفية بسبب كثرة المواشي ومربيها داخل ازقتهم .
ساكنو هذه المنطقة تحدثوا عن المخاطر التي يعيشونها يوميا فهم يخشون من سطوة مربي المواشي ونفوذهم ويطالبون الجهات الامنية والصحية بفرض سيطرتها قبل ان يفتك بهم هذا الوباء.
ساكنو هذه المنطقة تحدثوا عن المخاطر التي يعيشونها يوميا فهم يخشون من سطوة مربي المواشي ونفوذهم ويطالبون الجهات الامنية والصحية بفرض سيطرتها قبل ان يفتك بهم هذا الوباء.