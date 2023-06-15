انت الان تتابع خبر اعتقال 3 متهمين بقتل طالب بكلية الطب في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية في تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة، وبمتابعة من وكالتي شؤون الشرطة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على قتلة طالب كلية الطب في محافظة كربلاء المقدسة".وأشارت الى "تشكيل فريق عمل عالي المستوى من مكافحة إجرام كربلاء ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد الفني وبأقل من 72 ساعة تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا بقتل المجني عليه وهو أحد طلبة كلية الطب في محافظة كربلاء، وضبط العجلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة".

وبينت الداخلية، "تم تدوين أقوال المتهمين الذين اعترفوا صراحة بقتل المجني عليه وسرقة أموال أجنبية مزيفة بغية بيعها الى المواطنين وإغراق الأسواق بهذه العملة المزيفة وإحداث الضرر بالاقتصاد الوطني".