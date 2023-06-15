انت الان تتابع خبر لعبة عالمية "شهيرة" تستوحي بغداد في القرن التاسع (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوقع مدير الابتكار دافيد فوتيبكا خلال عرض تقديمي لـ"يوبيسوفت فوروورد" في لوس أنجليس أن يشكّل ما توفره اللعبة بتقنية الواقع الافتراضي من "إحساس" واقعي بشخصية بطل اللعبة "عنصر جذب كبيراً للاعبين". وقال فوتيبكا "إنه خيار جيد للواقع الافتراضي" إذ إنَّ الأوسع شعبية بين الألعاب بهذه التقنية "هي تلك التي تنطوي على مقدار كبير" من التحديات الجسدية.ستكون اللعبة متاحة على أحدث خوَذ الواقع الافتراضي من إنتاج "ميتا" والمعروفة باسم "كويست" ("أوكولوس" سابقاً).

كذلك أعلنت "يوبيسوفت" "أساسينز كريد ميراج"، وهو جزء جديد من سلسلة حلقات هذه اللعبة، مخصص لأجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، يتوقع طرحه في ١٢ أكتوبر المقبل، علماً أن إطلاقه كان مقرراً أساساً نهاية ٢٠٢٢.

ويشكّل الجزء الجديد تحية لأولى حلقات السلسلة، وتجري أحداث "ميراج" في بغداد خلال القرن التاسع، وأُطلق على الشخصية الرئيسية فيها اسم "باسم".