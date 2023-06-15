شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المركز الوطني للأرصاد: توقعات بدخول مياه البحر إلى بعض شواطئ الإمارات نتيجة إعصار "بيبرجوي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المدارية "بيبرجوي" في بحر العرب، مع تحول الإعصار إلى عاصفة مدارية خلال الـ 6 ساعات القادمة، ثم إلى منخفض مداري، مع اتجاهه إلى الشمال، وشمال شرق، باتجاه السواحل الهندية - الباكستانية.

وأفاد المركز، وفقًا لبيان صحافي أنه من خلال النماذج العديدة والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي، ستتراوح سرعة الرياح حول 100 – 60 كم/ س، وسرعة تحرك الإعصار 7 كم/ س.

وأكد الوطني للأرصاد أنه لا يوجد أي تأثير على دولة الإمارات، متوقعًا دخول مياه البحر بشكل محدود على بعض الشواطئ المنخفضة في الساحل الشرقي للدولة مع المد العالي.

ويتمركز الإعصار في شمال شرق بحر العرب، عند خط عرض 22.8 شمالًا، وخط طول 67.5 شرقًا، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول الإعصار.