انت الان تتابع خبر غرب اسيا.. تخفيض سعر تذكرة الدخول لمباراة منتخبنا الأولمبي ونظيره الإماراتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تَخفيضَ سعر تذكرة الدخول لمباراتي منتخبنا الأولمبيّ أمام نظيره الإماراتي ومباراة منتخبي لبنان واليمن ضمن بُطولةِ الوطنيّ إيرثلنك لغرب آسيا للمنتخباتِ الأولمبيّة دون 23 عاماً، والتي ستقام يوم غد الجمعة في ملعبِ المَدينةِ الدوليّ بالعاصمةِ بغداد، إلى خمسةِ آلاف دينارٍ بدلاً من سعرها السابق".

وتشهد بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 عاماً التي انطلقت الاثنين الماضي في بغداد وكربلاء، إقبالا جماهيريا ضعيفا جدا بالمقارنة مع الإقبال الكبير في خليجي 25 التي جرت في البصرة مؤخرا.