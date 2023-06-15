انت الان تتابع خبر ميسي على رأس المنتخب الارجنتيني خلال مواجهة أستراليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويلتقي منتخب الأرجنتين ونظيره الأسترالي في بكين على ملعب العمال الذي يتسع لحوالي 68 ألف متفرج، في إعادة لمباراة ثمن النهائي لمونديال قطر حيث سجل ميسي أحد هدفي الفوز على منتخب "سوكيروس" 2-1، في طريقه للظفر بالنجمة الثالثة لبلاده بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.واختار المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة أستراليا:في حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز

في الدفاع: ماركوس أكونيا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - غونزالو مونتيل

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر - إنزو فيرنانديز - رودريغو دي بول

في الهجوم: دي ماريا – نيكولا غونزاليس - ليونيل ميسي.

