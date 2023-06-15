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ميسي على رأس المنتخب الارجنتيني خلال مواجهة أستراليا

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بغداد - ياسين صفوان - ويلتقي منتخب الأرجنتين ونظيره الأسترالي في بكين على ملعب العمال الذي يتسع لحوالي 68 ألف متفرج، في إعادة لمباراة ثمن النهائي لمونديال قطر حيث سجل ميسي أحد هدفي الفوز على منتخب "سوكيروس" 2-1، في طريقه للظفر بالنجمة الثالثة لبلاده بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

واختار المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة أستراليا:
في حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز

في الدفاع: ماركوس أكونيا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - غونزالو مونتيل

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر - إنزو فيرنانديز - رودريغو دي بول

في الهجوم: دي ماريا – نيكولا غونزاليس - ليونيل ميسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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