انت الان تتابع خبر "حمام دم أحمق".. تصريحات امريكية تفجر "مفاجاة" بشأن هجوم أوكرانيًا المضاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيناتور الأمريكي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان " ان هجوم أوكرانيا المضاد يصطدم بجدار فولاذي".

وأضاف، ان "هناك 7000 قتيل و 160 دبابة و 360 عربة مدرعة دمرت في أسبوع واحد فقط مع خسائر روسية طفيفة، إنه حمام دم أحمق".



وأشار ديك بلاك الى، ان "هناك دبابات متفحمة من طراز ليوبارد وسيارات برادلي في كل مكان"، مؤكدا إن "إصدار أوامر لأوكرانيا بالقتال أمر غير إنساني".