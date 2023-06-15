العسومي يؤكد أهمية تعزيز التضامن العربي الإفريقي لمواجهة التحديات الراهنة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على عمق العلاقات العربية الإفريقية لاسيما وأن دول القارة الأفريقية تمثل العمق الإستراتيجي الأول للدول العربية، داعياً إلى ضرورة تعزيز العلاقات العربية الأفريقية على جميع المستويات، وأهمية التضامن والتكاتف فيما بينهما، لتعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء "العسومي"، بتولييا أكسون رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا، وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي حول حوار الأديان الذي يعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري 2023م.

حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية

وأعرب العسومي، عن حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية وحشد الدعم المتبادل للقضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ومن جانبها، أوضحت رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا، أنها تنتوي الترشح لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وتعول على الدعم العربي لهذا المنصب رفيع المستوى، مشددة على أن فوزها بهذا المنصب سوف ينعكس إيجايا على قضايا الدول الإفريقية والعربية داخل أكبر محفل برلماني دولي.

واتفق الجانبان على برامج عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الأفريقية، خاصة على المستوى البرلماني، فضلاً عن تبادل الخبرات، والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، والدعم المتبادل لهذه القضايا في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة.

وحضر اللقاء النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب أحمد الجبوري، النائب محمد البكوري ؛ النائب ناظم الشبلاوي ، النائبة خديجة حجوبي ، و النائب محمد عياش أعضاء البرلمان العربي؛ والمسشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.

