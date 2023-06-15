وزارة الطاقة الإماراتية توقع مذكرة مع الصناعة للانضمام لبرنامج "القيمة الوطنية المضافة"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت وزارة الطاقة الإمارتية محرك البحث جوجل عقب توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للانضمام إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة" بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة، وسهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

وتشرف على تنفيذ البرنامج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن "مشاريع الخمسين"، ووفق وسائل الإعلام الإماراتية، فإن المذكرة تتعاون الوزارتان في تنفيذ برنامج "القيمة الوطنية المضافة" وفق المعايير المعتمدة.

وستعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على استخدام معيار القيمة الوطنية المضافة في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات وفقاً للآليات والضوابط وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية لديها.

وزارة الطاقة..أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة

ويهدف برنامج القيمة الوطنية المضافة إلى:

تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم القطاع الصناعي.

يوفر فرص عمل إضافية نوعية.

وتأتي المذكرة في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم نمو قطاعها في الدولة وسلاسل التوريد الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وذلك تحت مظلة برنامج "القيمة الوطنية المضافة" الذي يشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على تكلفة التصنيع.

انجازات برنامج القيمة الوطنية المضافة

كما تأتي المذكرة انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة لدعم القطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وفي إطار جهودها لتوسيع تنفيذ برنامج "القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي والمحلي ليشمل كافة القطاعات ويتكامل مع مبادرة "اصنع في الامارات"، حيث نجح برنامج "القيمة الوطنية المضافة" في الآتي:

إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في العام 2022 بنمو قدره 25%، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية.

تحقيق مجموعة من الإنجازات خلال الفترة الماضية أبرزها انضمام عدة جهات جديدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 26 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى.

فيما وقع المذكرة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل.