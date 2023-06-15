أبو الغيط: أركز دائما على موضوعي التطور الرقمي العربي والخطط الخاصة بالأمن الغذائي

ياسر رشاد - القاهرة - خلال اجتماعات الدورة (55) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بتونس

أكد أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، علي دور التكنولوجيا الرقمية و الذكاءالاصطناعي فى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي

وأضاف اليوم الخميس خلال اجتماعات الدورة (55) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بتونس:" أركز دائما على موضوعي التطور الرقمي العربي وتنفيذ الخطط العربية المتعلقة بالأمن الغذائي في ضوء أهميتهما والجهد الذي يتطلبه اللحاق عربياً بالتطورات الدولية وايضاً مواجهة عربية منسقة للتحديات الحالية بنجاح".

وترأس أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس الموافق أعمال الدورة (55) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي يستضيفها اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن المحور الرئيسي للدورة هو "دور التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي"، بالإضافة إلى مناقشة عدد من البنود الاخرى كالأمن الغذائي العربي، وجذب الاستثمارات في الدول العربية ومقترح إنشاء صندوق عربي للبحث والابتكار والريادة.

وأضاف المتحدث أن أبوالغيط ألقى كلمة أشار في بدايتها إلى مخرجات القمتين العربيتين الاخيرتين في كل من الجزائر والسعودية، حيث كلف القادة العرب الامانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك بتنفيذ عدد من الاستراتيجيات ذات الصلة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والامن الغذائي، موضحا بشأن الأمن الغذائي العربي بأنه لا يزال يعاني من آثار الازمات المتراكمة والمستمرة ومنها الحرب في اوكرانيا والتغير المناخي.



وأشار المتحدث إلى عدد من النقاط الهامة التي ركز عليها أبوالغيط في كلمته منها الاجندة الرقمية العربية، وتنفيذ الخطط العربية المتعلقة بالامن الغذائي ومنها آلية التمويل المقترحة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فضلا عن أهمية تكثيف مشاركة منظمات العمل العربي المشترك في قمم المناخ.