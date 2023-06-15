بوتين يستقبل الرئيس الجزائري بموسكو.. علاقات تتسم بطابع استراتيجي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الجزائري، عبدالمجيد تبون، في قاعة القديس جرجس في الكرملين وسط مراسم استقبال رسمية، فيما بحث الجانبان العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار فلاديمير بوتين، خلال لقائه تبون، في الكرملين، إلى الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين. وقال بوتين اليوم الخميس، إن العلاقات مع الجزائر شهدت تطورا كبيرا، مؤكدًا أنه سيتم توقيع اتفاقات لتعميق العلاقات الاستراتيجية.



وأضاف أنه سيتم توقيع معاهدة للتعاون مع الجزائر بهدف إطلاق مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن معاهدة التعاون مع الجزائر ستسهم في تعميق العلاقات الاستراتيجية.

وأوضح الرئيس الروسي بوتين أن العلاقات بين روسيا والجزائر بدأت تتطور منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي، وأضاف: "لقد تطورت، ويمكننا القول إنها كانت تتمتع بطبيعة استراتيجية منذ ذلك الوقت".

تصريحات الرئيس الجزائري

من جانبه، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال زيارته لروسيا، إن "الصداقة مع روسيا لا تتأثر بأي عوامل خارجية"، مؤكدًا على أهمية التشاور مع روسيا في ظل الظروف الإقليمية الصعبة.

وأكد تبون أن الأوضاع الدولية لا تؤثر على صداقة الجزائر مع روسيا، كما أشار إلى أن الدولتين متفقون على أكبر نطاق فيما يخص الوضع الدولي.

وأضاف تبون أن الجزائر حصلت على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن بفضل أصدقاءها وعلى رأسهم روسيا، مشددًا على رغبة البلاد في تسريع عملية الانضمام لمجموعة البريكس.

ولفت الرئيس الجزائري إلى توافق البلاد مع روسيا في الملف الليبي والملفات الإفريقية، مضيفًا "نظرتنا تجاهها واحدة ونتمنى لها الاستمرار"، فيما دعا روسيا للمساعدة في مشكلة مالي باتفاق الجزائر.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبدالمجيد تبون، أمرًا لوزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بفتح مركز ثقافي جزائري في روسيا.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية، أن قرار تبون جاء استجابة لتطلعات الجالية الجزائرية المقيمة في روسيا، حيث التقى الرئيس تبون عددًا من ممثلي الجالية للاستماع إلى اهتماماتهم وتطلعاتهم، وذلك ضمن عادة دأب عليها في زياراته وخرجاته.

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو في زيارة تستمر 3 أيام، وتأتي الزيارة في وقت كان من المتوقع إعلان موعد زيارته إلى فرنسا والتي كانت مقررة في النصف الثاني من الشهر الجاري.



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