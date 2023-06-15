بعد سقوط عملة النيرة.. البنك المركزي النيجيري يوحد سعر العملة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البنك المركزي النيجيري، أن جميع معاملات الصرف الأجنبي سيتم توحيده، فصاعدًا في نافذة "المستثمرون والمصدرون" ، وإعادة تقديم نموذج "المشتري الراغب ، والبائع الراغب في البيع".

وأصدر البنك، بيانًا، مفاده أن قرار توحيد العملة، جاء بعد انخفاض السعر الرسمي للعملة المحلية"النيرة" بأكثر من الثلث.

سيكون السعر التشغيلي لجميع تداولات العملات الأجنبية المرتبطة بالحكومة هو المتوسط ​​المرجح للصفقات المنفذة في اليوم السابق ، في حين سيتم إعادة تقديم عروض الأسعار ثنائية الاتجاه القائمة على الأوامر التي تم تصفيتها من قبل الطرف المقابل المركزي ، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء البريطانية ، رويترز.

وسعت السندات السيادية النيجيرية المقومة بالدولار، مكاسبها القوية في الجلسة بعد الإعلان عن قواعد الصرف الأجنبي ، مع استحقاق الإصدار في عام 2033 بارتفاع 2.4 سنت عند 78.625 سنت ، وهو أعلى مستوى في ما يقرب من خمسة أشهر.

قال جيف جريلز ، رئيس ديون الأسواق الناشئة في ايغون لإدارة الأصول ، "إن تخفيض قيمة العملة وتوحيدها أمران إيجابيان للغاية وقد رأيت رد فعل إيجابي في السندات" ، مضيفًا أن التحركات "كلها إيجابية بشكل عام للأصول النيجيرية".

جدير بالذكر أنه بعد تسع سنوات على رأس البنك المركزي النيجيري ، إيقاف محافظ المؤسسة غودوين إميفيلي عن مهامه واعتقاله من قبل أجهزة الأمن النيجيرية ، بحسب المعلومات التي أكدتها إدارة الأمن النيجيرية بعد الظهر، تأتي هذه العملية في أعقاب تحقيق مستمر ، كجزء من الإصلاحات المخطط لها في القطاع المالي.

أعلن جهاز أمن الدولة في نيجيريا، السبت الماضي، اعتقال محافظ البنك المركزي جودوين إميفييل، بعد ساعات من إيقافه عن العمل بقرار من الرئيس الجديد للبلاد، لإجراء التحقيقات معه.

وأوقف رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، يوم الجمعة، محافظ البنك المركزي في إجراء قالت الحكومة إنه مرتبط بالتحقيق الجاري في مكتب الحاكم والإصلاحات المخطط لها في القطاع المالي.

وكان تعليق إيمفييلي متوقعا بعد أن وجه انتقادات حادة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في فبراير من معسكر تينوبو.

اتهم حلفاء تينوبو الحاكم بمحاولة تخريب حملتهم الانتخابية عندما تسببت خطته لمبادلة أوراق نيرة القديمة في نقص حاد في السيولة وأثارت غضب الرأي العام.

وجاء في بيان مديرية الأمن العام أن 'وزارة خدمات الدولة (DSS) تؤكد بموجب هذا أن السيد غودوين إيمفييلي ، محافظ البنك المركزي النيجيري الموقوف عن العمل، محتجز الآن لأسباب تتعلق بالتحقيق'.

ولم يعلق امفيللي محافظ البنك المركزي النيجيري الموقوف، علنا ​​على التحقيق أو تعليقه.

العمل من أجل سعر صرف موحد

وبموجب القانون في نيجيريا، فإن الإقالة الدائمة لمحافظ البنك المركزي من منصبه تتطلب تصويت مجلس الشيوخ.

وانتقد تينوبو طريقة تعامل إيمفيلي مع العملة والسياسة النقدية في حفل تنصيبه كرئيس للبلاد الأسبوع الماضي ودعا البنك المركزي في نيجيريا إلى العمل من أجل سعر صرف موحد.

يتوقع المحللون الاقتصاديون سلسلة من التغييرات في البنك المركزي، بما في ذلك التخفيض التدريجي لقيمة النيرة.

وقالت راضية خان، العضو المنتدب في ستاندرد تشارترد وكبير الاقتصاديين في أفريقيا والشرق الأوسط: 'نشك في أن يكون هناك تخفيض' رصاصة 'واحدة إلى مستويات السوق الموازية.