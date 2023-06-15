السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي حتى 30 يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مطار الخرطوم الدولي، اليوم الخميس، أن سلطة الطيران المدني في السودان مددت إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 30 يونيو، فيما يستمر الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل.

وقال المطار عبر بيان على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك" إن سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين "نوتام" بتمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 30 يونيو.

واستثنى المطار من القرار طائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 958 حالة وفاة، و4746 إصابة.

ووفق أحدث إحصائية لنقابة الأطباء السودانية، بلغ عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين للفترة بين 27 مايو -12 يونيو 958 حالة وفاة و 4746 إصابة.

أوضاع مأساوية في السودان

ومع دخول الحرب شهرها الثالث، تتفاقم معاناة السودانيين، وسط انهيار للقطاع الصحي وتردي للخدمات الأساسية وتذبذب الاتصالات وشح للوقود والسيولة، لا سيما في دافور غربي البلاد، التي تعاني أوضاعاً مأساوية، خاصة مدينة الجنينة التي وصفت بجحيم العالم بحسب اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.

ويوم الثلاثاء قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش يشعر بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف واسع النطاق في أنحاء دارفور في السودان.

وأضاف أنه يدعو الطرفين المتحاربين إلى وقف طويلا لأمد للأعمال القتالية.

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان أن غوتيريش "قلق للغاية من تزايد البعد الطائفي للعنف، وكذلك من التقارير الخاصة بالعنف الجنسي".

اغتيال والي دارفور

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع اختطفت والي غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، ثم قتلته معتبرا أن تصفيته "تصرف وحشي يضاف إلى سجل جرائمها".

ودان قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، "الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي استهدفت فيه والي غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، وقامت بقتله بمدينة الجنينة".

وقال في بيان إن قوات الدعم السريع تستهدف المنشآت المدنية في مدينة الجنينة، مؤكدا أنه "لا علاقة لوالي غرب دارفور بمجريات الصراع بيننا والدعم السريع".

فيما حذرت نقابة أطباء السودان من الوضع المأساوي في الإقليم الذي امتدت إليه شرارة النزاع الدامي منذ شهرين.

يشار إلى أنه منذ انطلاق الصراع بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، تصاعدت المخاوف من تفجر الوضع في دارفور، لا سيما أن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية، اشتباكات قبلية متقطعة.



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