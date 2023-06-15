روسيا تُعلن استهداف مواقع إنتاج مسيرات أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن آخر تطورات عمليتها العسكرية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير من العام الماضي، فيما كشفت عن الخسائر التي ألحقتها بكييف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها الجوية وجهت الليلة الماضية ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على مواقع إنتاج طائرات بدون طيار هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكدت وزارة الدفاع في روسيا خلال تقريرها اليومي أن الضربة حققت هدفها وكل المواقع المستهدفة تمت إصابتها.

وأشار التقرير إلى أن القوات الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولاتها لتنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك، حيث صدت وحدات روسيا عددا من هجماتها هناك.

وبلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا نحو 155 جنديا و3 دبابات ومدفع Cezar فرنسي الصنع ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" و"دي-30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة في زابوريجيا.

إحباط 5 هجمات أوكرانية

وعلى محور دونيتسك، صدت مجموعة قوات "الجنوبية" الروسية 5 هجمات أوكرانية خلال يوم، وشملت خسائر العدو على هذا المحور ما يصل إلى 340 جنديا ومدرعتين و4 مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30"، بينما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة في دونيتسك.

وقتل 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك و50 آخرين على محور كراسني ليمان، كما تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على المحورين، فيما دُمر مدفعان ذاتيي الحركة "أكاتسيا" و"غفوزديكا"، إضافة إلى مدفعي هاوتزر "مستا-بي" و"دي-30".

وعلى محور خيرسون، أكدت روسيا أنه تم القضاء على نحو 35 جنديا للعدو، وتدمير مدفعي هاوتزر "مستا-بي" و"دي-30".

وأصابت القوات الروسية بنيرانها 105 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية للعدو في 132 منطقة.

وأسقطت القوات الروسية طائرتين من طراز "سو-27" أوكرانيتين في سماء دونيتسك، إضافة إلى 5 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" و25 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة.

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 444 طائرة، و238 مروحية، و4630 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 994 9 دبابة ومدرعة أخرى، و112 1 راجمة صواريخ، و5121 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10964 مركبة عسكرية خاصة.

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