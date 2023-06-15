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العامرى فاروق: الشباب قادرون على إثبات أنفسهم ولكن ليس لديهم من يوجههم

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القاهرة - سامية سيد - أكد العامري فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق، على ضرورة أن يكون للشباب الخريجين كتاب تعريفى عن كيفية بداية حياتهم سواء المهنية أو الشخصية وحتى الزواج.

 

وقال خلال كلمته بمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال والمدرجة علي لجنة الشباب في الحوار الوطني، إنه يوجد الكثير من الشباب لديهم القدرة على إثبات أنفسهم ولكن ليس لديهم من يوجههم أو يرشدهم لأفضل الطرق.

 

 

وذكر أن قانون الشباب عبارة قانون جمعيات عمومية ومراكز الشباب، ولكن لابد أن يكون قانون الشباب مهمته الشباب ومشاكلهم وليس منشآت الشباب ونواديهم.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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