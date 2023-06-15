شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: الشباب الاستثناء الوحيد من التقسيم النوعى للمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، بالشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اليوم التاريخى أمس الأربعاء، فى فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، الذى خصص جزء منه لاستعراض بعض إنجازات الحوار الوطنى حتى الآن.

وأشار خلال كلمته بمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال والمدرجة على لجنة الشباب فى الحوار الوطني، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على عدد كبير من الرسائل الهامة، وهى أن المصريين جميعا سواسية فى حب الوطن، وغاية الحوار المواطن المصرى وليس النخبة وفئة معينة، كما أكد الدعم الكامل لكل فكر وجيه وطنى قابل للتطبيق ويحل المشكلات، مع احترام المؤسسات الدستورية، معقبًا أن هناك رسائل كثيرة وهامة وجب التأكيد عليها.

وشدد المستشار محمود فوزى، على أن لجنة الشباب واحدة من أهم لجان الحوار الوطنى، مضيفًا أن مناقشات مجلس الأمناء تضمنت التأكيد على عدم تقسيم المجتمع على أساس عمرى أو نوعى وكان الاستثناء الوحيد الشباب بما يؤكد دورهم فى تطور أى دولة.