شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حزب المؤتمر فى الحوار الوطنى يدعو لإطلاق عام 2024 عاما للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعا الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى إطلاق حملة قومية للصحة وأن 2024 عام الصحة لبناء البنية الأساسية فى المستشفيات.

وأضاف مجدى مرشد خلال كلمة له بالجلسة التى تعقدها لجنة الصحة في الحوار الوطني أن الدستور واضح وأكد أن الصحة حق لكل مواطن، مشيرا إلى أنه لذلك لابد أن نتحدث أن تقديم الرعاية الصحية حق.

ولفت إلى أن الرعاية الصحية تحتاج إلى اهتمام بالغ، مشيرا إلى أنه ليس لدينا رعاية أساسية فى الصحة الريفية، مشددا على ضرورة أن نولى اهتمام بالغ بالمنظومة الصحية فى الريف حتى نخفف الضغط على مستشفيات المدن.

وتابع الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر :"لدينا ٦٧٣ مستشفى حكومى وهذه المستشفيات فيها على الأقل ٣٠٠ مستشفى تم بنائها قبل عام ٥٠ و ١٠٠ مستشفى تحتاج إلى إزالة، التأمين الصحى الشامل لا يرفع مستوى الخدمة و لكن ينشر الخدمة".

وتناقش لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم الخميس، ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.