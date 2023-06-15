انت الان تتابع خبر اسود الرافدين ينهون تحضيراتهم لمواجهة كولمبيا (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المنتخب الوطني اختتم تحضيراته استعدادا لمواجهة كولمبيا يوم غد الجمعة في الساعةِ التاسعة مساءً بتوقيت بغداد 21:00 ، العاشرة بتوقيت إسبانيا 22:00 ".وأضاف: "من المؤمل أن يغادرَ وفد المنتخب الوطنيّ غداً الجمعة صباحاً من مطارِ إشبيلية إلى مطار فالنسيا".

واشار الاتحاد الى انه "شاركَ في تدريباتِ اليوم، التي حضرها النائبُ الثاني لرئيسِ اتحاد الكرة "يونس محمود" رئيس الوفد العراقيّ في إسبانيا، جميعُ اللاعبين باستثناء "زيدان إقبال" الذي خاضَ تدريباته بشكلٍ انفرادي وبإشراف مدرب اللياقة البدنيّة "خافير برناديت"، حيث يشعر اللاعبِ بآلامٍ في أوتار الركبةِ اليسرى، ويفضل الجهازُ الفنيّ عدمَ المخاطرة بإشراكه في مُواجهةِ الغد".