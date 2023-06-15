انت الان تتابع خبر مصر تثمن دور الصحافة العراقية لنقلها الاحداث المهمة بمختلف مجالاتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جبر خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إنه "يثمن دور الصحفيين العراقيين في نقل الاحداث المهمة بمختلف مجالاتها ويقدم التهاني والتبريكات الى الاسرة الصحفية ونقابة الصحفيين في ذكرى الصحافة العراقية بذكراها 154".من جانبه، أعرب نقيب الصحفيين، مؤيد اللامي، عن "شكره لرئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام المصري لمشاركته الصحفيين العراقيين في يوم الصحافة العراقية بذكراها 154".

ورحب وكيل وزير الثقافة العراقي، قاسم طاهر، "بجبر، وقدم التهنئة للأسرة الصحفية"، معربا عن "امله بتوسيع سبل التعاون الثقافي بين العراق وجمهورية مصر".