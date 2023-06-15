انت الان تتابع خبر لتمويل رواتب حزيران.. المالية تصدر توجيها جديدا لموظفي دائرة المحاسبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "طيـف سامـي وجهت بدوام موظفي دائرة المحاسبة يوم السبت القادم، للبدء بإجراءات تمويل رواتب موظفي القطاع العام لشهر حزيران الحالي".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، "وحدات الانفاق في كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بمراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال اجراءات التمويل الشهري ومراعاة جدول المراجعة المعتمد".

