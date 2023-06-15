شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: تشجيع الشباب لدخول مجال استصلاح الأراضى ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على حديث البعض بعدم مهاجمة الدولة خلال الجلسات قائلة: "محدش بيهاجم الدولة .. نحن هنا عندما ننتقد أشياء فى أداء الحكومة ليس معناه أننا ننتقد الدولة وهى الوطن، ولكننا ننتقد أداء بعض الأمور للمسئولين لكى ينتبهوا لها ويعملوا على تصحيحها".

وقالت الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، خلال كلمتها بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال"، إن الشباب يمثل ٦٠٪ وعليه أن يبذل جهد كبير لإيجاد فرص عمل جيدة، مشيدة بالنماذج الجيدة من ذوى الاعاقة الذين نجحوا في تحقيق بطولات ومراكز متقدمة في عدد من المجالات المختلفة، مطالبة بضرورة تقديم مزيد الدعم لهم .

وأشارت إلى أن "البعض يقول أننا نعمل على تحويل مصر إلى صناعية، وأنا اقول بأن مصر بلد زراعية صناعية ومفتوحة لكل المجالات، وأتمني أن تدخل ريادة الأعمال في الزراعة واستصلاح الأراضى، وأتمنى أن أرى الشباب يمارس عملا في الزراعة لأنها هي سلة الغذاء".

وأكدت الكاتبة الصحفية، أن الحوار الوطني عندما دعا له الرئيس السيسي هدفه أن يسمع الجميع بعضهم البعض، فيما عقب أحمد فتحى مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، مؤكدًا ضرورة وجود قانون خاص بالشباب، مع مراعاة التمثيل المناسب لمختلف الفئات.