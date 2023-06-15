شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. ممثل منظمة الصحة العالمية: مصر تبذل جهود حثيثة لإصلاح المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جاسر جاد الكريم ممثل منظمة الصحة العالمية، ومنسق النظم الصحية في مكتب الشرق الأوسط، بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك جهود حثيثة من الدولة المصرية لإصلاح أوضاع المنظومة الصحية في مصر والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور جاسر جاد الكريم، إلى أن قضية إصلاح أوضاع المنظومة الصحية موضوع معقد وقديم، مشيراً إلى أن مصر دولة رائدة في النظم الصحية، وهناك محاولات قديمة لإصلاح النظام الصحي منذ عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان الأسبق، وأن هناك قيادة سياسة في مصر حكيمة تعمل على أصلاح الأوضاع الصحية، بدأت خطواتها منذ دستور 2014 بزيادة نسب الإنفاق علي الصحة وإقرار قانون التأمين الصحي الشامل، وأن جملة إنفاق الافراد في مصر في القطاع الصحي انخفض من 62 ٪ إلي 59 ٪.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الصحة بالحوار الوطني، اليوم والتي تعقد تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي".