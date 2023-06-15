شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. النائبة إيرين سعيد تطالب البنك المركزى بحل مشكلة المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة الدكتورة إيرين سعيد ممثل حزب الإصلاح والتنمية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه الحوار الوطنى، مؤكدة أن الحوار هو حوار مجتمعى يجمع أطياف المجتمع، قائلة:" أى نظام صحى هو انعكاس للحالة الاقتصادية فى الدولة، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية تصب فى الحالة الصحية التى تأثرت مؤخرا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت النائبة إيرين سعيد خلال كلمتها في جلسة الرعاية الصحية بالحوار الوطنى، إن المبادرات المصرية كانت لها دور كبير فى مواجهة هذه التحديات، مطالبة البنك المركزى بضرورة وسرعة التدخل لعلاج أزمة العجز الشديد في المستلزمات الطبية.

وأوصت ممثل حزب الإصلاح والتنمية بإقامة مشروعات قومية لصالح القطاع الطبي في مصر، وعمل تعقب دوائى إلكترونى للتصدى لظاهرة غش الأدوية، وتنفيذ فكرة المخازن الاستراتيجية للأدوية، مشيرة إلى أن الفريق الطبي في مصر يحتاج لبيئة عمل آمنة وعدالة في التدريب، مطالبة بتطبيق قانون المجلس الصحي المصري، وحل مشكلة كليات الصيادلة وكليات العلوم الطبية، وتعديل قانون التأمين الصحي الشامل وضم الجانب القومي له، و توجيه الإنفاق لخدمة العنصر البشري، واﻻستعانة بالقطاع الخاص والأهلي، و ضرورة فصل الجهات الرقابية من البنوك الدم لمزيد من الشفافية.