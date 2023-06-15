شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حزب الكرامة فى الحوار الوطنى يطالب بسرعة تنفيذ الرقمنة وتقديم خدمات الصحة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عوض، ممثل حزب الكرامة فى الحوار الوطنى، إن قانون التأمين الصحى الشامل مرضى و طموح ، مضيفا أن مشكلته الحقيقة قى تطبيقه.

وطالب محمد عوض خلال كلمة له بالجلسة التى تعقدها لجنة الصحة في الحوار الوطني ، بالإسراع فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل حتى يشعر المواطن بمردوده، موضحا أنه تم تطبيق القانون فى 6 محافظات فقط.

وطالب محمد عوض، ممثل حزب الكرامة فى الحوار الوطنى، بسرعة تنفيذ الرقمنة و تقديم الخدمات الصحية الكترونيا ، وأرشفة كل التقارير الطبية للمواطنين وتسهيل وصول المواطن لبياناته.

فيما أكد ممثل الحزب الناصرى، أنه يعول على قانون التأمين الصحى الشامل كثيرا لانه يحل مشاكل المنظومة الصحية فى مصر، مشيرا الى أن التحدى الأكبر أمام القانون هى المحافظات ذات الكثافة السكانية الأكبر.

وتابع :"ما يهمنى أن يلقى المواطن الخدمة الصحية داخل محافظته"، مطالبا بضرورة تفعيل المجلس الصحى المتواجد فى المحافظات، وتفعيل اللامركزية لحين تطبيق التأمين الصحى الشامل و الاستخدام الأمثل للقوى البشرية فى المحافظة.

تناقش لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم الخميس، ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.