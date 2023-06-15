شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم النواب: استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية تكليل لجهود الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أعادت مصر إلي مكانتها علي المستوي الدولي والإقليمي، فضلا عن عودتها إلي قلب القارة الافريقية مما انعكس في النجاح المصري باستضافة مقر وكالة الفضاء الافريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر "وكالة الفضاء الأفريقية" الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.

وأشار "هاشم" إلي أن الاتفاقية تهدف الى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الإفريقية في مجال الفضاء وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تحقيق تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي.

ولفت الدكتور سامي هاشم، إلي أن أهمية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية تتمثل في تمكين مصر من التواجد القوى فى أفريقيا خصوصاً في امتلاك التكنولوجيات المتقدمة في علوم الفضاء بما يحقق الريادة والسبق لمصر في هذا المجال.

كما ثمن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أيضا جهود وزارة التعليم العالي العلمية والفنية الحثيثة في الاعداد لملف استضافه الوكالة، مشيرا إلي أن هذة الاستضافة تعكس الثقة التامة فى قدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة.