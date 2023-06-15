شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب": الرئيس السيسى حريص على الاستماع للمعارضة بصدر رحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستماع إلى المعارضة بصدر رحب دون مقاطعة، قائلا: "بالأمس تحدث النائب عبد المنعم أمام، رئيس حزب العدل، أمام رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الاسكندرية وقال كل ما يقوله المعارضين علي السوشيال ميديا".

وأضاف السجينى: "لنرى المشهد المحترم كيف تم، ونقيس عليه.. عندما انتهي وقت حديث النائب عبد المنعم إمام ..الرئيس طلب من المنظم بأن يمنح رئيس حزب العدل مزيد من الوقت ليستكمل حديثه".

وتابع رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "المشهد دا لو حصل في أمريكا، بأن قام زعيم المعارضة ليتحدث كما تحدث النائب عبد المنعم أمام، وأخد مساحته، كان قاطعة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان والتدابير المزمع وضعها باللائحة التنفيذية، وذلك في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

يُشار إلي أن القانون يهدف إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

كما يضع التشريع الجديد، تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.