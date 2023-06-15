شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطني.. التأمين الصحى: ضم نحو 15 مليون مواطن للمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحى، إن الدولة المصرية قبل 2014 كانت في وضع وبعد عام 2018 باتت في وضع آخر.

وتابع ضاحى خلال كلمته اليوم بجلسة لجنة الصحة بالحوار الوطنى:" كما تم تجهيز أرض لصالح التأمين الصحي الشامل بهدف التوسعة في التغطية، لافتا إلى أنه كان المغطى قبل ذلك نحو 54 مليونًا و500 مواطن مصري تم زيادة وضم نحو 15 مليون من فئات عمال المناجم والصيادين والنقل البري وأصحاب الأعمال والزراعة والفلاحين، لتصل النسبة إلى نحو 69.6 ٪ من الشعب المصري.

وأشار رئيس هيئة التأمين الصحى، إلى أن تطوير الخدمات الطبية تم في الفترة الأخيرة بمشاركة التأمين الصحي، وكانت المبادرات الرئاسية واحدة من أهم الخطوات التي دعمت القطاع الطبي في مصر وشاركت فيه الهيئة بإجراء نحو 725 ألف عملية، كما تم المشاركة في مبادرة مواجهة انيميا وسمنة وتقزم والتوسع في اللجان النوعية المتخصصة في إقرار صرف الأدوية، وكذلك إبرام وتوقيع البرتوكولات ومشاركة الهيئة في تحديث الإجراءات.

وأوضح، أن التطوير الحاصل هو تمهيد للتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، لافتا إلى أنه تم تحسين ظروف الأطباء، ومن ثم كانت فكرة العيادات المسائية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أثبتت تجربتها نجاحا كبيرا حيث بدأنا ب 94 عيادة استقبلت مليون و400 ألف مواطن، ومن ثم كان تحسين أجور الأطباء، مختتما حديثه بأن هناك ميكنة الحجز في العيادات ومنظومة قوائم الانتظار، وبدأ الحجز إلكترونيا وبدأت القرارات تصدر مميكنة في 40% من منشآت التأمين بالإضافة إلى أنه تمت التعاقدات مع القطاع الخاص.