شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزي: لجنة الشباب حققت المستهدف.. ومناقشاتها متنوعة وقابلة للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بما شهدته لجنة الشباب من مقترحات وتوصيات ومناقشات متجددة ومتنوعة وضعت اليد على الشواغل والمشكلات بدون مواربة.

وتوجه خلال كلمته فى جلسة لجنة الشباب، بالشكر للدكتور خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي والنائب أحمد فتحي مقرر اللجنة وزكي القاضي المقرر المساعد، على النماذج التي شاركت في المناقشات و التي كان من الصعب أن نراها إلا من خلال الترشيحات التي قدموها.

وثمن فوزي تنوع الأعمار والتخصصات والاشخاص، مؤكدا أن الجلسة من أكثر الجلسات تنوعا وتحقيقا لمستهدفها، مشيرا إلي أن النائب أحمد فتحي تمسك برأيه مع مجلس الأمناء بتوجيه الدعوة لهذا العدد الكبير من المشاركبن والذي كان يشكل عبء على الأمانة الفنية، إلا أن المناقشات والمشاركين اوضحوا انه كان محقا فى تصميمه والتمسك برأيه.