شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يصل العراق للمشاركة فى العيد الوطنى 154 للصحافة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اليوم الخميس، الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم العراق، الى العراق للمشاركة فى العيد الوطنى 154 للصحافة العراقية.

وكان فى استقبال الكاتب الصحفى كرم جبر، مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقى مؤيد اللامى، ورئيس اللجنة الدائمة للاعلام العربى الدكتور نبيل الجاسم ووكيل وزارة الثقافة.

وعبر كرم جبر عن سعادته بزيارة العراق ، والعلاقات الطيبة بين الشعبين، مهنئا الإعلاميين العراقيين بعيدهم الوطنى، متمنيا أن يساهم الجميع فى خدمة قضايانا المشتركة، تجسيدا للعلاقات الطيبة التى تربط البلدين.

وأشاد مؤيد اللامى بالعلاقات المتينة التى توجت بزيارة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى للقاهرة واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى له والوفد المرافق له.

ورحب الدكتور نبيل الحاسم بالزيارة، متمنيا استمرار التواصل بين الإعلاميين فى البلدين ، وأن تمتد مشروعات التعاون لكل المجالات الإعلامية .