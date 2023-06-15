انت الان تتابع خبر حريق يلتهم سوق في ميسان.. والدفاع المدني تتدخل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان وورد لـ الخليج 365، انها "نجحت بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من ورش النجارة ومخازن الخشب ومخازن للأصباغ تحتوي على كميات كبيرة من مادة الثنر شديد الاحتراق مسقفة بألواح الجينكو مخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في السوق النجارين بمحافظة ميسان".وأضاف، البيان ان "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وعزلت الحادث عن المخازن والورش المجاورة لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط السوق المحترق لتسيطر على النيران رغم خطوة تفجر عبوات الثنر امام رجال الدفاع المدني حتى انهت الحادث بشكل كامل دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشار الى ان " المديرية طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل السوق".

