انت الان تتابع خبر العراق وقطر يوقعان مذكرات تفاهم في مجالات عدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء وأمير قطر ترأسا وفدي البلدين في مباحثات موسّعة بشأن الملفات المشتركة والتوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات والقطاعات".



وكان امير قطر قد وصل في وقت سابق اليوم وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء، وجرت مراسم استقبال رسمي لأمير دولة قطر، أقيمت في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد، وشهدت المراسم الرسمية عزف النشيدين الوطنيين للعراق وقطر، واستعراض حرس الشرف".