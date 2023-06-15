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العراق وقطر يوقعان مذكرات تفاهم في مجالات عدة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء وأمير قطر ترأسا وفدي البلدين في مباحثات موسّعة بشأن الملفات المشتركة والتوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات والقطاعات".

وكان امير قطر قد وصل في وقت سابق اليوم وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء، وجرت مراسم استقبال رسمي لأمير دولة قطر، أقيمت في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد، وشهدت المراسم الرسمية عزف النشيدين الوطنيين للعراق وقطر، واستعراض حرس الشرف".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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