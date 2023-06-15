5 شروط للتقديم بمعهد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي الجديد 1445

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن معهد الحرم المكي الشريف تفاصيل التقديم والقبول للعام الدراسي الجديد 1445هـ، للمرحلة الثانوية والمتوسطة بمختلف اقسامه "الصباحي، والمسائي، والنسائي"والانتظام والانتساب.

طريقة التقديم بمعهد الحرم المكي للعام الدراسي الجديد

وكان المعهد أوضح عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن التقديم بدأ أمس الأربعاء الموافق 25 ذو القعدة 1444هـ/ 14 يونيو 2023م، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 ذو الحجة 1444هـ/ 3يوليو 2023م، وذلك عبر الرابط التالي:

https://me.classera.com/students/register/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgyNDY%3D/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgxNjYy

وشددت إدارة معهد الحرم المكي أن التقديم على الرابط لا يعني القبول النهائي، فلابد من توفر الشروط واجتياز الاختبار.

شروط القبول بمعهد الحرم المكي الشريف

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو حالا على إقامة نظامية سارية المفعول. أن يكون حاصلًا على شهادة المرحلة الابتدائية او ما يعادلها "للمتقدمين على المرحلة المتوسطة"، وعلى شهادة المرحلة المتوسطة او ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جدَا "للمتقدمين على المرحلة الثانوية". أن يجتاز الاختبار التحريري والشفوي. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك. موافقة جهة العمل أو الكفيل.

أما عن متطلبات الدخول للاختبار التحريري للمرحلة المتوسطة فلابد للمتقدم أن يكون "حافظ لجزء عم، والأصول الثلاثة، ومراجعة مقرر الدراسات الإسلامية ولغتي في المرحلة الإبتدائية".

فيما جاءت متطلبات الدخول للاختبار التحريري للمرحلة الثانوية كالتالي:

مراجعة كتاب فتح المجيد.

مراجعة كتاب عندة الفقه.

مراجعة الرائد في علم الفرائض.

مراجعة متممة الآجرومية.

مراجعة البرهان في تجويد القرآن.

مراجعة شرح ابن عقيل "إلى نهاية باب أعلم وأرى".

يذكر أن الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي مدير معهد الحرم المكي الشريف أكد عبر موقع المعهد الإلكتروني، عن جاهزية الكوادر الإدارية في المعهد لمتابعة إجراءات التسجيل، وفرز المتقدمين، وسير اختبارات القبول التحريرية والشفوية.

وأشاد بن دخيل باهتمام وعناية قيادة المملكة في خدمة العلم والتعليم في الحرمين الشريفين، وبإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، لتوجيهاته المستمرة وحرصه الكبير على العناية بالمتقدمين وتقديم كافة السبل الممكنة لخدمة طلاب العلم.