رئيس الجزائر يطالب من روسيا وضع بلاده ضمن القوي الاقتصادية الافريقية

ياسر رشاد - القاهرة - طالب عد المجيد تبون، رئيس الجزائر، من روسيا أن تضع بلاده من ضمن القوي الأقتصادية والصناعية بإفريقيا.

الجزائر روسيا

وقال تبون، إن اليوم بلاده استرجعت قوتها السياسية والاقتصادية مع روسيا، جاء ذلك خلال لقائه مع ميخائيل ميشوستين رئيس الحكومة الروسية.

وأوضح رئيس دولة الجزائر، أن علاقة بلاده مع روسيا وطيدة ولن تتغير مهما تبدلت الظروف الدولية، قائلًا :" أنها علاقات ثنائية ممتدة منذ 60 عامًا ولن تتغير"، مضيفًا أن زيارته تأتي في ظروف سياسية خاصة وذلك يدل علي مدي عمق العلاقة بين البلدين.

وأعرب عن حزنه لسوء ضعف العلاقة الاقتصادية بين الجزائر وروسيا، مبرزًا حجم التبادل التجاري بينهما يتمثل في 40 مليون دولار فقط، وسنساهم في تعزيز التبادل التجاري في مجال الزراعة والتصنيع والثفافة والنقل والتكنولوجيات، لرفع حجم التبادل التجاري.

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الجزائري، عبدالمجيد تبون، في قاعة القديس جرجس في الكرملين وسط مراسم استقبال رسمية، فيما بحث الجانبان العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار فلاديمير بوتين، خلال لقائه تبون، في الكرملين، إلى الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين. وقال بوتين اليوم الخميس، إن العلاقات مع الجزائر شهدت تطورا كبيرا، مؤكدًا أنه سيتم توقيع اتفاقات لتعميق العلاقات الاستراتيجية.

وأضاف أنه سيتم توقيع معاهدة للتعاون مع الجزائر بهدف إطلاق مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن معاهدة التعاون مع الجزائر ستسهم في تعميق العلاقات الاستراتيجية.

وأوضح الرئيس الروسي بوتين أن العلاقات بين روسيا والجزائر بدأت تتطور منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي، وأضاف: "لقد تطورت، ويمكننا القول إنها كانت تتمتع بطبيعة استراتيجية منذ ذلك الوقت".

زار عبدالمجيد تبون، رئيس دولة الجزائر، روسيا، لتعزيز التعاون بين البلدين بدعوة رسميًا من الرئيس فلاديمير بوتين، والمقرر استغراق الزيارة لمدة 3 أيام.

كشف رئيس دولة الجزائر، عن زيارته إلي موسكو، سيشارك أعمال المنتدى الأقتصادى الدولي بمدينة سان بطرسبورغ، المقرر انعقاده من 14 حتي 17 يونيو الجاري.

وقال إنه سيعقد لقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سيطرقه إلي أقامة شراكة استراتيجي وقضايا الدولية، بما في ذلك الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك ".

المنتدى الأقتصادى الدولي

المنتدي الأقتصادي الدولي، حدث سنوي، ينظم منذ عام 1997، يهدف لبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم.

في نهاية يناير الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية علي عقد اتفاقيات مع بوتين علي زيارة دولة سيجريها، إلي موسكو في مايو، لكنها لم تتم في موعدها ‏لأسباب لم تعلن عنها سلطات البلدين.‏

وفي شهر مايو الماضي، عن قرب زيارة تبون إلي موسكو، لبحث القضايا المشتركة، مؤكدًا علي علاقات الجزائر مع جميع الدول جيدة، بما فيهم الولايات المتحدة والصين.

في عام 2021، أعلنت الجزائر انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع روسيا، لمدة أسبوع، في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي بين البلدين، وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم السبت - أن عددًا من السفن الحربية الروسية رست بميناء الجزائر؛ استعدادًا لتنفيذ مناورة بحرية مع وحدات عائمة من القوات البحرية الجزائرية.

وأضاف البيان أن السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية تتكون من الفرقاطة "الأميرال غريجوريفيتش"، و"ديميتري روجتشاف"، وقاطرة الإنقاذ في البحر "SB742".

وبحسب هذا البيان، تستمر المناورة حتى 20 نوفمبر الجاري، وتشمل مناورات تكتيكية وتمارين لاعتراض واقتحام سفن مشبوهة، ومكافحة الزوارق المعادية بالإضافة إلى البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك".