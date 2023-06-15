الرابط الرسمي للتقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت وزارة الطاقة السعودية محرك البحث جوجل، عقب إعلانها عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في مدن مختلفة بالمملكة العربية السعودية وفق شروط ومعايير محددة.

ولفتت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) إلى أن الوظائف المتاحة بها والمعلن عنها مؤخرًا هي "مشرف فريق، مراقب ميداني"، على أن يكون التقديم يتم بشكل إلكتروني.

وأوضحت وزارة الطاقة أن الوظائف الخالية لديها متاحة في تلك المناطق:

– منطقة الرياض.

– منطقة مكة المكرمة.

– منطقة عسير.

– منطقة تبوك.

– منطقة القصيم.

– منطقة جازان.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن المؤهلات المطلوبة للعمل هي:"الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير".

وظائف وزارة الطاقة..طريقة التقديم

وأضافت وزارة الطاقة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: https://careers.moenergy.gov.sa/ar/

وزارة الطاقة السعودية

​وفي سياق آخر، فقد عقد عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة، في الرياض مؤخرًا، اجتماعًا مع ألماس آدام ساتكالييف؛ وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان، حيث بحث الاجتماع سبل التعاون المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة ، إلى جانب مناقشة تطورات أوضاع سوق الطاقة العالمية.

وخلال الاجتماع، وقع وزير الطاقة مع الوزير الكازاخستاني مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين حكومة المملكة وحكومة كازاخستان، تشمل تشجيع التعاون في مجالات البترول ومشتقاته، والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيماويات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف ، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.

كما تتضمن المذكرة تنمية الشراكات النوعية بينهما لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها، والتعاون في تطوير الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية في قطاعات مختلفة، والتعاون في مجالات الطاقة المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.