قرار للحكومة السعودية بتسهيل نقل الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية صدور قرار من حكومة المملكة بتسهيل وصول الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبد العزيز أسوة التسهيلات المقدمة فى المنافذ البرية. تضمنت التعليمات تيسير تنقلات الحجاج ووصولهم إلى مطار صنعاء ومنة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة.

وقالت وزارة الحج فى بيان لها اليوم الخميس أن القرار يأتى انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام وضمان سلامتهم وأمنهم.

وكذلك امتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لاحتياجات اليمنيين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم لمناسك

الحج والعمرة

كما يأتى القرار ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من مختلف الدول.