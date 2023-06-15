شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى بنها الجامعى: القطاع الصحى يشهد تحولا ملموسا وتطورا متسارعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، إن القطاع الصحي المصري يشهد تحولاً ملموسا ًوتطوراً متسارعاً نظراً لأهميته وما يحظى به هذا القطاع الحيوي من أولوية قصوى لدى القيادة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 فى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطن المصرى.

وأضاف عمرو الدخاخنى خلال كلمة له بالجلسة التى تعقدها لجنة الصحة في الحوار الوطني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضع خلال السنوات الأخيرة صحة المواطن على قائمة أولوياته، حيث قام سيادته بتدشين حملة 100 مليون صحة المعنية بالكشف على المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي) والأمراض غير السارية والتي نحجت في فحص الملايين من المواطنين وتعددت المبادرات الرئاسية لتشمل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ومبادرة دعم صحة المرأة والطفل وغير من المبادرات.

وأشار الى أن هذا يؤكد على تعزيز الرعاية الصحية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية من أجل الوصول لكل مواطن محتاج إلى الرعاية والخدمات الصحية بجودة متميزة، مؤكدا أن هناك العديد من الاقتراحات التي يمكن تنفيذها لتحسين الرعاية الصحية في مصر من بينها توفير المزيد من المراكز الصحية والمستشفيات في المناطق النائية والمحرومة وتوفير المعدات والأدوية والمستلزمات اللازمة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة، و تحسين مستوى التدريب والتعليم الطبي عن طريق تطوير برامج التدريب والتعليم الطبي بشكل مستمر وتوفير فرص التدريب والتوظيف للكوادر الطبية الجديدة وتحسين مستوى التعليم الصحي للمواطنين بشكل عام.

وشدد على ضرورة تحسين الوعي الصحي للمواطنين في مصر وتوفير الحملات التوعوية والتثقيفية المناسبة حول الصحة والوقاية من الأمراض والأساليب الصحية الصحيحة وتشجيع البحث العلمي والتطوير التقني في مجال الصحة في مصر وتوفير الدعم المالي والتقني للباحثين والشركات التي تعمل في هذا المجال، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصحة وذلك من خلال تفعيل منظومة (EMR) على مستوى جميع المستشفيات بسهولة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، وتفعيل الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج والتوسع في استخدام Telemedicine، وتفعيل النظام الالكتروني (المميكن) داخل المستشفيات وتفعيل دور التواصل المستمر بين أفراد المنطومة ولتحسين جودة الرعاية الصحية.

كما طالب بتطوير التعاون الدولي في المجال الصحي بين مصر والدول الأخرى وتبادل الخبرات والتقنيات والأفكار لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وتطوير الصحة الوقائية من خلال توفير اللقاحات والتحصينات اللازمة للوقاية من الأمراض المنتشرة وتوفير الحملات للتوعية بأهمية التحصينات والوقاية من الأمراض (community health needs assessmet.

وذكر الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، أن تطبيق هذه النقاط يحسن بشكل كبير الخدمات الصحية في مصر ويؤدي الى تحسين صحة المواطنين ورفع مستوى الرعاية الصحية في مصر.

تناقش لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم الخميس، ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.