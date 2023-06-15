انت الان تتابع خبر شنقا حتى الموت.. القضاء يصدر حكما على تجار مخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "محكمة الجنايات المختصة في مجلس القضاء الأعلى أصدرت حكماً بالاعدام بحق المجرم (أ.ف.م) استناداً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".



وأضافت ان "الحكم صدر عن جريمة جلب حبوب مخدرة نوع صفر واحد عدد (397000) وبزنة (69400) تسعة وستين كيلوغراماً وأربعمئة غرام من أحد المنافذ الحدودية في محافظة الأنبار الى منطقتي الاسكندرية والحصوة بمحافظة بابل".

