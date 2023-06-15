انت الان تتابع خبر مبابي يثير الجدل مجدداً: لم أقتل أحدا بخطابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى 2024، مع بند بإمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة اللاعب.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي "لم أرسل الخطاب أثناء التجمع الحالي لمنتخب فرنسا، ولست مصدوما من رد الفعل".



وتابع "لا أعتقد أن الخطاب سيقتل أحدا أو يهين أي شخص، إنه مجرد خطاب، لكن لا يمكن التحكم بالطبع في ردود الأفعال، لا أهتم بذلك".

وأوضح "لقد أجبت بالفعل على إمكانية رحيلي عن الفريق، وقلت إن هدفي هو البقاء مع باريس، هذا خياري الوحيد في الوقت الحالي، وجاهز لاستئناف التدريبات مع الفريق في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد".

ونوه "في الوقت الحالي، رئيس جمهورية فرنسا، ليس له أي تأثير على قراري في 2023، فهو يريد استمراري في باريس، وأنا باق مع الفريق، لذا فنحن في مسار واحد".

وأتم "ليس لدي أي تفسير لاستمراري مع البي إس جي حتى نهاية عقدي دون تجديده، الناس تتحدث وتنتقد، فهي لا تعرف الكواليس كاملة، بينما أدرك جيدا ماذا أفعل ولماذا، ولا توجد لدي مشاكل".