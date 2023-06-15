انت الان تتابع خبر بعثة الحج العراقية تعلن ازدياد عدد الحجاج الوافدين للديار المقدسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "عدد الحجاج العراقيين الوافدين الى الديار المقدسة وصل الى 35475 حاجا".

وأضافت، انه "يتواجد منهم 26062 بمكة المكرمة و8357 في المدينة المنورة".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحج والعمرة، استعدادها لإرسال 37 الف عراقي، لأداء مناسك الحج هذا العام.

