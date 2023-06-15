اخبار العالم

بعثة الحج العراقية تعلن ازدياد عدد الحجاج الوافدين للديار المقدسة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بعثة الحج العراقية تعلن ازدياد عدد الحجاج الوافدين للديار المقدسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "عدد الحجاج العراقيين الوافدين الى الديار المقدسة وصل الى 35475 حاجا".

وأضافت، انه "يتواجد منهم 26062 بمكة المكرمة و8357 في المدينة المنورة".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحج والعمرة، استعدادها لإرسال 37 الف عراقي، لأداء مناسك الحج هذا العام.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا