شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على ممثل "النور".. محمود فوزى: الدولة المدنية الحديثة كلها عدالة ومساواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على مطالبة ابراهيم شهير ممثل حزب النور، بالاقتداء بالسيرة النبوية فى تمكين الشباب وتولي المناصب والولاية العامة ، بالإضافة إلي إعفاء ذوي الهمم حاملي الماجستير والدكتوراه من الضريبة 10 سنوات فى مشاريع رواد الاعمال بجانب تخصيص صندوق تمويلي لذوي الاحتياجات الخاصة يعتمد على ادوات التمويل الاسلامية .

وقال المستشار محمود فوزي، خلال كلمته بمناقشات لجنة الشباب في المحور المجتمعي للحوار الوطني إن الدولة المصرية لم تقم بأي تمييز ضد ذوي الاعاقة فى تولي الولاية العامة أو مناصب بعينها، مضيفا أن وزير المعارف الاسبق كان عميد الأدب العربي طه حسين حيث تولي منصبا وزاريا وهي سلطة تنفيذية.

وذكر أن المستشار نبيل مرغم كان على رأس مجلس الدولة، وكان مصابا بإصابة بصرية أفقدته البصر ومع ذلك تولي المنصب، مضيفا:" نسير على هذا النهج وأن الدولة المدنية الحديثة كلها عدالة ومساواة ولنا فى رسول الله أسوة وقدوة حسنة".

وعلى جانب آخر، ثمن على حمدى مهران ، ممثل حزب العدل، وأمثل أيضاً تحالف أحزاب الحركة المدنية دور الحوار كونه السبيل الأول للوصول لطموحاتنا وأمالنا من خلال مساحات حقيقية نربط بها جسر فيما بيننا بالواقع فى إطار من الشفافية والمكاشفة.

‎وأكد مهران على دور الشباب و أهميته فى وطن الغالب على أهله الشباب معقبا:" رئيس حزبنا أكد فى حواره مع السيد رئيس الجمهورية بالأمس'.

‎ولفت إلى أن دعم و تمكين الشباب فى ريادة الأعمال فوائدها و عوائدها على الاقتصاد المصرى، كبيرة تتمثل في اتاحة فرص عمل و أسواق جديدة خاصة المشروعات التى تستند على استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى الانتاج.

‎وتساءل ممثل حزب العمل قائلا :" هل المقصود بعنوان الجلسة تمييز الشباب عن غيرهم فى التعاملات الرسمية أو منحهم فرص أكبر فى بناء مشروعاتهم الرائدة ؟.. اذا كانت الاجابة نعم فأتمنى أن يتم ايضاحها لأننا نرى دائما الروتين و البيروقراطية تؤثر على أعمالنا و تغلب فى حالات عديدة على حماس الشباب و شغفهم.

‎وفي نهاية كلمته طالب مهران بالآتي :"

‎1 - وضوح الإجراءات القانونية للشباب

‎2 - تخصيص مساحات تطرح للشباب لبداية مشروعاتهم التكنولوچية بتسهيلات خاصة

‎3 - الدعم لمشروعات ريادة الأعمال المجتمعية التى تساعدنا على تحقيق التنمية المستدامة

‎4 - المشاركة للوصول نحو طريق الاقتصاد الاخضر

‎5 - توافر دليل يوضح طرق الدخول في المجالات والفرص المتوفرة محليا وعالميا و أبحاث السوق

‎6 - وضع منهج تعليمى يحث الطلاب و يساعدهم فى ريادة الاعمال